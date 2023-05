Tu mai ai așa ceva acasă? Prețul la care se vinde o monedă de 250 lei din 1935, pe OLX, în 2023

11:00

După șapte decenii, la Curtea Angliei s-a instalat un monarh nou, Charles al III-lea. Suveranul Marii Britanii, s-a născut la Palatul Buckingham, în seara zilei de 14 noiembrie 1948. Este primul copil al reginei Elisabeta […] The post Ce nume are, de fapt, Regele Charles al III lea în actul de identitate. Noul suveran al Marii Britanii s-a născut în urmă cu 74 de ani appeared first on Cancan.