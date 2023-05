De ce a fost Prințul William singurul membru al Familiei Regale Britanice care a îngenunchiat în fața tatălui său

11:20

Începând de astăzi, în fiecare luni şi marţi, de la ora 20:00, Happy Channel le aduce telespectatorilor o nouă producţie de succes, pentru care filmările sunt în plină desfăşurare în Turcia. Câştigător al premiului Pantene Golden Butterfly Awards 2022 la categoria Best Child Actor/Actress şi nominalizat de către Turkey Youth Awards 2023 la categoriile Best TV Actor şi Best Supporting Actress, serialul dramă Micuţa rază de soare vine cu o poveste captivantă, în premieră, la Happy Channel.