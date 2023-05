Revine criza din 2009? Ce semnale dau cele mai mari 100 de companii din lume. Avertismentele FMI și BCE

10:30

În urmă cu aproape 4 ani am început să scriu pe acest blog. Săptămânal am scris o povestire, adunându-se în momentul de față 170. Dacă mi-ar fi cerut un editor să scriu atâtea proze, aș fi refuzat imediat, părându-mi-se o nebunie. Cu toate astea, m-am încumetat s-o fac aici.