Întâlnire de gradul zero între Dinu Maxer și bărbatul care i-a furat inima Deei. Cum de s-a ajuns aici

23:20

Cosmina Zaiț este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite care au venit în show-ul culinar, pentru a-și arăta talentul în bucătărie! Printre altele, și-a expus și povestea de viață. Cei trei jurați de […] The post Cine e Cosmina Zaiț de la Chefi la Cuțite. Cei 3 jurați au rămas uimiți când au auzit că are 18 ani și este căsătorită: „Din joacă am dat în dragoste” appeared first on Cancan.