Dezvăluirile Mădălinei Crețan, la 6 luni de la moartea lui Nosfe. Ce semn a primit Iris, fiica lor, de la artist: „Mi-a spus că ea știe că e de la tati”

11:10

Adesea, alegem să gătim cantități mari de mâncare, chiar dacă știm exact cât am consuma la o singură masă. Resturile ajung să fie ținute la frigider pentru a putea fi mâncate și în următoarele zile, […] The post Mare atenție! Alimentele pe care nu trebuie să le reîncălzești niciodată. Îți vor afecta grav sănătatea appeared first on Cancan.