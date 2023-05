Nicușor Dan: Centrala termică de apartament va fi interzisă la un moment da

15:10

Mai mulți lideri din PNL i-au cerut premierului Nicolae Ciucă să obțină trei ținte la negocierile pentru formarea viitorului guvern: ministerele Transporturilor și Mediului plus Secretariatul General al Guvernului. UDMR amenință că iese de la guvernare dacă pierde Ministerul Mediului. „Nu e ok, nu e ok ce face Ciolacu. Nu ceda Ministerul Transporturilor!”, îi spune […]