Investiție de 11 milioane de lei în sportul românesc: „Lucrările ar urma să înceapă în toamnă”

Irina Deleanu, șefa gimnasticii ritmice din România, are o siluetă de invidiat și la 47 de ani.Secretul său? Mult sport, în 6 zile din 7, și o dietă de la care rar se abate.„Sunt foarte atentă la ce mănânc și am un program riguros, pe minute pe secunde. Și bineînțeles că fiecare zi începe cu sport, pentru că îmi dă o stare de bine și mă și menține în formă. Așa, fizic, pot să duc tot ce am de dus", a spus Irina Deleanu. ...