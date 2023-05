Dana Dima, vicepreședinte BCR: „Să dozăm bine optimismul, chiar și când vom asista la scăderea inflației și a dobânzilor”

13:10

Raiffeisen Bank România anunță o performanță financiară solidă în primul trimestru al anului 2023, în contextul unei activități de creditare intense pentru toate segmentele de business și a unui profil bun de risc al clienților. Stocul de credite acordat clienților corporate a înregistrat un avans excelent, de 43% an la an, cu accent crescut pe finanțarea proiectelor sustenabile. Soldul de credite aferent clienților IMM a crescut cu 17% an la an, susținut de o prezență activă pe programele guvernamentale de tip IMM Invest, dar și de creditele acordate pe canal digital în campaniile de creditare recurente. Profitul net înregistrat în primul trimestru din 2023 a fost de 414 milioane de lei, în creștere semnificativă față de anul anterior, în contextul unei activități de creditare intense pentru toate segmentele de business, al profilul bun de risc a clienților și pe fondul creșterii ratelor de piață în comparație cu Q1 2022. La finalul primului trimestru din 2023, peste 60% din portofoliul total de clienți persoane fizice sunt clienți digitali activi. Clienții noștri au deschis peste 26.000 de planuri de economisire și protecție, economisire și investiții sau pensii facultative, cu peste 260% mai mult față de primul trimestru al anului trecut. Raiffeisen Bank continuă să fie printre liderii pieței cardurilor din România, cu un portofoliu de peste 570.000 de carduri. Raiffeisen Bank este prima bancă din România care lansează o soluție de calcul a amprentei de carbon în aplicația de loializare, Raiffeisen Smart Market. “În primul trimestru din 2023 am acordat prioritate strategiilor centrate pe client, cum ar fi soluțiile financiare personalizate. Când vorbim de economiile noastre, de un credit, de un fond de pensii, de o asigurare sau alte servicii bancare, este bine să vorbim cu un expert bancar. De aceea, am lansat o nouă perspectivă în domeniul bancar care ne permite să răspundem nevoilor clienților noștri și să îi putem sprijini și ajuta în mod proactiv să-și atingă obiectivele, Banking 1:1. Cu ajutorul aplicației interactive Smart Finance, experții noștri pot oferi clienților o soluție personalizată. Am făcut această investiție, ca parte din strategia noastră de democratizare a planificării financiare pentru toți românii”, a declarat Zdenek Romanek, CEO & Președinte Raiffeisen Bank România. În 2023, Raiffeisen Bank România a creat o divizie dedicată planificării financiare, cu obiectivul de a stabili un flux de lucru digital și de a oferi produse competitive. Planificarea financiară se face cu ajutorul inovației Smart Finance, o aplicație interactivă dezvoltată în timp record de echipa românească de produs. Peste 172.000 de clienți s-au alăturat experților financiari Raiffeisen Bank din rețea și au oferit feedback-ul lor pentru a crea această soluție digitală. Rezultatele financiare ale Raiffeisen Bank România în primul trimestru din 2023 Veniturile băncii s-au majorat față de anul precedent cu 28%, susținute în principal de evoluția activității de creditare pentru clienții persoane juridice, dar și de trendul ascendent al ratelor de piață în comparație cu primul trimestru al anului 2022. Veniturile nete din comisioane au înregistrat o creștere ușoară de 1% an la an, datorită unei activități tranzacționale intensificate în zona de carduri, dar și din schimburi valutare. “Soldul de credite s-a consolidat cu 20% față de aceeași perioadă a anului precedent, susținut de o activitate de creditare mai bună pentru toate segmentele de clienți. Am continuat finanțarea sustenabilă a economiei românești, cu o preocupare permanentă legată de sănătatea financiară a parteneriatului cu clienții noștri. Motiv pentru care, stocul de credite acordat clienților corporate a înregistrat un avans excelent de 43% an la an cu accent crescut pe finanțarea proiectelor sustenabile: energie regenerabilă, eficiență energetică, precum și finanțări ale proiectelor sociale. Rezultatele solide înregistrate de Raiffeisen Bank România în primul trimestru din 2023 confirmă că performanța se face susținut, pas cu pas. Raiffeisen Bank România are o expertiză solidă în finanțarea proiectelor sustenabile. De peste 10 ani, echipa noastră acordă suport clienților în structurarea soluțiilor personalizate pentru proiecte complexe și ne bucurăm că astăzi, atât noi cât și clienții noștri înregistrăm rezultate pozitive”, a completat Zdenek Romanek, CEO & Președinte Raiffeisen Bank România. Stocul de economii ale clienților s-a consolidat cu 4% an la an, în contextul creșterii bazei de depozite pentru toate tipurile de clienți. Pe parcursul ultimului an, am majorat ratele de dobândă oferite clienților pentru depozite și conturi de economii atât în lei, cât și în valută, cu scopul de a încuraja clienții să economisească prin oferirea unei game variate de produse de economisire, adaptate nevoilor lor și remunerate cu dobânzi competitive. Cheltuielile operaționale ale băncii sunt în creștere cu 15% față de T1 2022, în special din categoria costurilor salariale, a cheltuielilor de tip IT și a costurilor cu utilitățile în contextul generat de creșterea generalizată a prețurilor din economie. Pe parcursul anului 2023, continuăm investițiile în atragerea și retenția personalului bine pregătit și în eficientizarea și dezvoltarea capabilităților digitale cu scopul de a ne consolida relația cu clienții prin oferirea unor soluții simple, rapide și accesibile oriunde și oricând, prin utilizarea celor mai recente tehnologii dezvoltate. Costul cu provizioanele rămâne la niveluri scăzute, pe fondul unui comportament disciplinat al clienților în ceea ce privește respectarea angajamentelor. Pe 2 mai 2023, Moody’s a reafirmat calificativele noastre senior negarantate pentru datorii și depozite la Baa1, cu perspectivă stabilă, cu două niveluri peste calificativul suveran al României. În plus, Moody’s a îmbunătățit calificativul pentru datoria senior nepreferențială cu o treaptă de la Baa3 la Baa2. Excelență în planificare financiară, reflectată în creșteri solide ale portofoliului de credite și de economii, în primul trimestru al acestui an O creștere de 6% a fost înregistrată pentru portofoliul de credite aferent persoanelor fizice, cu un aport aproximativ egal în termeni procentuali din creditele de nevoi personale și cele ipotecare. Într-un mediu economic caracterizat de incertitudine și creșteri ale ratelor de piață, majoritatea creditelor nou acordate persoanelor fizice au fost purtătoare de rată de dobândă fixă cu scopul de a ne proteja clienții de potențialele variații nefavorabile ale ratelor de piață. Clienții noștri au deschis peste 26.000 de planuri de economisire și protecție, economisire și investiții sau pensii facultative, cu peste 260% mai mult față de primul trimestru al anului trecut. Fondul de Pensii Raiffeisen Acumulare a primit de curând premiul pentru “Cel mai performant Fond de Pensii Private pe Pilon III, în ultimii 10 ani (2012-2022)”, în cadrul Galei BVB Awards organizat de Bursa de Valori București. Am continuat să creștem numărul clienților care beneficiază de cele mai înalte standarde în private banking. În același timp, încrederea primită din partea clienților noștri a condus la creșterea activelor totale aflate în administrarea segmentului de private banking cu mai mult de 60 milioane euro față de finalul anului trecut. Continuăm să investim în antreprenoriatul românesc Soldul de credite aferent clienților IMM a crescut cu 17% față de luna martie a anului precedent, susținut de o prezență activă pe programele guvernamentale de tip IMM Invest, dar și de creditele acordate pe canal digital în campaniile de creditare recurente. Am înregistrat mai mult de 1.700 clienți nou înrolați în aplicația RaiPOS în primul trimestru al anului. Numărul comercianților care se bucură de o experiență ușoară la acceptarea plăților utilizând doar propriul telefon sau tableta a ajuns la mai mult de 2.500 clienți. Am rămas în dialog cu antreprenorii și am oferit suport celor care vor să își transforme ideea într-o afacere de succes, prin finanțare și sprijin în pornirea afacerii, prin programul Factory. 60% din portofoliul total de clienți persoane fizice sunt clienți digitali activi Am continuat să investim în fluxurile digitale cu rezultate excelente. În prezent, peste 60% din portofoliul total de clienți persoane fizice sunt clienți digitali activi. Astfel, aproape toate operațiunile de banking cotidiene, “daily banking”, sunt acum la îndemâna clienților, prin intermediul aplicației de mobile banking dedicată lor, Smart Mobile: începerea relației cu banca, deschiderea unui cont curent în lei sau valută, a unui card sau a unor depozite la termen în linie cu preferințele și nevoile utilizatorilor, efectuarea plății facturilor ori a altor plăți punctuale, chiar economisirea recurentă sau obținerea unui credit de nevoi personale. Ca urmare, suntem tot mai aproape de clienți în momentele cheie, lucru care este reflectat în gradul de satisfacție și recomandare a băncii (NPS) în creștere. Aplicația de loializare Smart Market, lansată în luna aprilie 2022, a recompensat peste 410.000 clienți înrolați în aplicație cu discount-uri de la cei peste 70 de comercianți parteneri. Printre comercianții înscriși în Smart Market se numără și Raiffeisen Bank România, deschizând astfel un nou canal digital de promovare a serviciilor și produselor destinate clienților săi, persoane fizice, cu recompense adiționale și oferte speciale care să crească gradul de adopție al acestora. Prin urmare, doar în primul trimestru al acestui an, peste 4.000 de produse de creditare și economisire au fost inițiate digital prin intermediul Smart Market. Raiffeisen Bank continuă să fie printre liderii pieței cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 570.000 de carduri Având în vedere că shopping-ul online a devenit o parte integrantă din viața de zi cu zi a clienților noștri, numărul tranzacțiilor online efectuate de persoane fizice prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank România a crescut cu aproximativ 40%, față de aceeași perioadă a anului 2022. Această creștere este o dovadă a angajamentului Raiffeisen Bank România de a oferi o experiență în tranzacționarea e-commerce, simplă și sigură pentru clienții noștri. Unele dintre cele mai mari creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 40%, le observăm la tranzacțiile cu cardul efectuate către companiile ce oferă servicii de transport și companiile din industria HoReCa. Din martie 2023, clienții Raiffeisen Bank România au posibilitatea efectuării de plăți cu telefonul utilizând Google Pay pentru telefoane Android. De asemenea, clienții Raiffeisen Bank România pot efectua plăți cu telefonul utilizând RaiPay, aplicația Raiffeisen Bank de tip wallet pentru telefoane Android și Huawei, dar și prin Apple Pay pe iOS și Garmin Pay pe ceasurile Garmin. Susținem tranziția către o economie sustenabilă Din cele 673 de milioane euro de obligațiuni ESG emise pentru finanțarea proiectelor sustenabile, până la 31 decembrie 2022 am alocat 6.223 de credite verzi și sociale eligibile, în sumă totală de 500 de milioane de euro. În ceea ce privește impactul asupra mediului, proiectele finanțate generează economii anuale de aproximativ 17.635 tCO2. Prin împrumuturile sociale, Raiffeisen Bank a sprijinit 1.700 de IMM-uri care angajează 28.489 de persoane fizice în regiunile subdezvoltate din România și am contribuit la creșterea accesului la servicii esențiale. În linie cu preocuparea noastră pentru un viitor sustenabil, în luna martie am devenit prima instituție financiară din România ce pune la dispoziția clienților săi un instrument de calcul al emisiilor de carbon individuale. Această nouă funcționalitate, disponibilă gratuit în aplicația Smart Market, afișează utilizatorilor săi amprenta de carbon lunară în funcție de tranzacțiile acestora cu cardul sau prin contul Raiffeisen. În felul acesta vrem să punem bazele și să susținem clienții într-un proces de conștientizare și reducere a impactului lor asupra mediului.