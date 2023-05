Aurelian Temișan dezvăluie slăbiciunile soției sale, Monica Davidescu: "Ea iubește animalele până la extaz!"

09:50

Victor Vernicos, un puști de doar 16 ani, va reprezenta Grecia la Eurovision 2023 cu piesa "What they say". Acesta a fost ales dintre peste 3.000 de candidați și este cel mai tânăr artist care va cânta solo după 14 ani. Vernicos a devenit cunoscut în urma victoriei sale la concursul Eurovision Grecia și este foarte entuziasmat să reprezinte țara sa la acest eveniment muzical.