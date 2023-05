Care este cel mai periculos loc din lume în opinia exploratorului Alexandru Stermin, care a făcut înconjurul globului din Siberia până în Brazilia

12:00

Anca Serea a spus câți bani câștigă pe an din activitatea ca influencer. Vedeta, care a debutat ca fotomodel, iar apoi a devenit prezentatoare de televiziune, spune că își poate întreține întreaga familie, cu șase copii, din proiectele pe care le are. Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Anca Serea, care are […]