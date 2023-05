Deputaţii au adoptat un proiect legislativ care prevede pensii speciale și pentru magistrații-asistenți de la CCR

16:50

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, informează BNR. BNR precizează că a decis păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an […]