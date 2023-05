Șoferii nu mai au voie să folosească navigația prin satelit. Surpriză totală și pentru români, amenda e uriașă

16:10

Jovial, ca în majoritatea aparițiilor sale publice, Aurelian Temișan a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Artistul a vorbit deschis despre suișurile și coborâșurile traversate de-a lungul vieții. Soțul Monicăi Davidescu […] The post Soțul Monicăi Davidescu are un mare favorit! Bărbatul care-l face pe Aurelian Temișan să tresalte când îl vede pe tocuri appeared first on Cancan.