Sam Smith a anulat concertul din București. Artistul urma să cânte în luna iunie la festivalul Summer in The City

Sam Smith a anulat concertul pe care îl avea în luna iunie, la festivalul de muzică din București, Summer in The City. Nicole Cherry urma să cânte pe aceeași scenă cu artistul. Fanii îl așteptau cu sufletul la gură pe Sam Smith în București, la festivalul de muzică Summer in The City, însă cântărețul a […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea