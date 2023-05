Mircea Badea, iubire secretă cu Oana Zăvoranu! Dezvăluiri uimitoare: „Intra la mine prin spate”. A înșelat-o pe Carmen Brumă?

17:40

Fenomenul muzical Flower Power reprezintă o pagină importantă a istoriei muzicii. În anii comunismului, formația Phoenix a devenit un simbol al acestui curent muzical în țara noastră. Unul dintre membri marcanți ai trupei a fost […] The post Ovidiu Lipan Țăndărică și Bobby Păunescu au deschis o casă de producție. Primul lor film va fi distribuit în SUA și în Europa de vest și este despre un subiect celebru. „O să fie un succes” appeared first on Cancan.