Liga 1: Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere

Marele maestru Garry Kasparov a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri alături de sportivii programelor GO Scholarship și Step by Step. Programe partenere ale Fundației Superbet, GO Scholarship și Step by Step au în vedere susținerea tinerelor generații de sportivi și crearea unui sistem educațional benefic atât pentru tinerii sportivi, cât și pentru elevii școlilor din țară. ...