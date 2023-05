Ce meserie ar trebui să ai în funcție de zodia ta. Nativii nu vor mai da greș în viața profesională

10:00

Andra și Andrei Bănuță au reușit să cucerească publicul cu un omagiu muzical adus lui Dan Spătaru. Artiștii au reinterpretat îndrăgita piesă „Nu m-am gândit la despărțire” și au ajuns să fie pe primul loc […] The post Despărțirea dintre Andra și Cătălin Măruță, vizionată de milioane de români! Jurata de la Românii au talent a dat lovitura cu ultimul cover al hit-ului lui Dan Spătaru appeared first on Cancan.