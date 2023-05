Plantele care îți aduc noroc în dragoste. Trebuie neapărat să le ai în casă spun maeștrii Feng-shui

14:00

Joi, 11 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție din București au semnalat faptul că un bărbat de 25 de ani este acuzat că ar fi furat, pe parcursul acestui an, moaștele Sfântului Ioan Gură […] The post Toate detaliile despre tânărul care a furat moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur din București. Cu ce se ocupa, de fapt, bărbatul appeared first on Cancan.