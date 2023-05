Ce s-a întâmplat după ce o cântăreață de 33 de ani și-a uitat vioara de 80.000 de euro în tren

23:50

Gigi Becali adoră “cash-ul”, în buzunarele lui găsindu-se, de regulă, teancuri de bancnote. Există totuși și situații, ce-i drept foarte rare, când patronul FCSB-ului rămâne fără “capital”. Este momentul în care milionarul “sparge”, pur și […] The post Gigi Becali nici că se lasă, CANCAN.RO are imaginile. A mai dat o lovitură! Aghiotantul i-a fost complice appeared first on Cancan.