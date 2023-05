Finala Eurovision 2023. Ce țări se luptă pentru trofeul Eurovision 2023

Finala Eurovision 2023 are loc la Liverpool, pe 13 mai. Iată lista țărilor participante în finala de sâmbătă seara, finală în care România nu s-a calificat. Când are loc finala Eurovision 2023 Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 are loc sâmbătă, 13 mai, în Marea Britanie. Evenimentul a atras rapid fani. Mai precis, biletele […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea