Cum a ajuns Cătălin Măruță să fie acuzat de fanii de la Survivor România. Mesajul care agită spiritele după eliminarea Andreei Moromete

09:00

Anul acesta România nu ajunge în marea finală Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul României din acest an, nu a reușit să impresioneze publicul internațional, așa că drumul României în concurs s-a oprit seara trecută, 11 […] The post Concluzia britanicilor după ce au ascultat piesa României de la Eurovision. Țara noastră nu a prins finala appeared first on Cancan.