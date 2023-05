Agenția Internațională pentru Energie Atomică, aproape de un acord pentru protejarea centralei nucleare Zaporojie

16:10

Finala Eurovision 2023 are loc la Liverpool, pe 13 mai. Iată lista țărilor participante în finala de sâmbătă seara, finală în care România nu s-a calificat. Când are loc finala Eurovision 2023 Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 are loc sâmbătă, 13 mai, în Marea Britanie. Evenimentul a atras rapid fani. Mai precis, biletele […]