Gică Hagi, conferință de presă după CSU Craiova - Farul 1-1: „Titlul se joacă etapa viitoare, la Constanța”

CS Universitatea Craiova și Farul au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 8 a play-off-ului. Sorin Cârțu, președintele grupării oltene, consideră că sezonul este unul ratat. Sorin Cârțu, după CS Universitatea Craiova - Farul: „Un an ratat”„Am dominat meciurile cu CFR și FCSB, puteam lua minim 8 puncte, nu zic pe toate. Noi am luat doar 3... trebuia să avem încă 5 puncte în plus. Acum avem șanse mici să ajungem în cupele europene. ...