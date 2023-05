Atac armat la o petrecere în SUA. Cel puțin două persoane au murit și alte cinci au fost rănite

20:50

Rusia „a pierdut deja din punct de vedere geopolitic” războiul din Ucraina și se transformă într-un stat vasal al Chinei, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat ziarului Opinion și publicat duminică, informează agenția The Associated Press, citată de The Guardian. „De facto, (Rusia, n.r.) a intrat într-o formă de supunere față de […]