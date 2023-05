Spitalul „Bagdasar-Arseni” și sute de blocuri din București, fără apă caldă în urma unor lucrări majore de reparații

10:30

România a fost reprezentată la Eurovision 2023 de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and On)” și nu a trecut de semifinală. România s-a clasat pe locul 36, cu zero puncte, fiind cel mai slab rezultat din istoria participării țării noastre la acest concurs muzical. După afișarea clasamentului final pe eurovisionworld.com s-a aflat că România […]