Silvia își caută mama de o viață întreagă. Drama tinerei a cutremurat toată țara: „Nu vreau să mai fiu singură pe lumea asta”

12:50

Curs BNR 15 mai 2023. În jurul prânzului, reprezentanții Băncii Naționale a României vor actualiza noile cotații. Iată mai jos, în articol, valorile care au fost emise până acum pentru euro, dolar, lira sterlină, lira […] The post Curs BNR 15 mai 2023. Cât a ajuns să coste euro, dolarul, lira sterlină și lira turcească. Ce procentaj are indicele ROBOR appeared first on Cancan.