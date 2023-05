Caz incredibil în Italia. Un pensionar a primit o amendă uriașă după ce a astupat o groapă în asfalt

16:20

Povestea lui Ian Clifford a făcut înconjurul lumii. Bărbatul se află de 15 ani în concediu medical, lucru de care n-auzi că este posibil în fiecare zi. Deși primește bani frumoși, tot are câteva nemulțumiri. […] The post Motivul halucinant pentru care un angajat aflat de 15 ani în concediu medical a dat în judecată compania appeared first on Cancan.