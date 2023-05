Înjurături, jigniri la Chefi la Cuțite. Cătălin Scărlătescu și-a pierdut cumpătul și a reacționat dur în timpul primului battle al sezonului 11

17:30

Nici o zi nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de râs. Așa că am pregătit un banc care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un bărbat care […] The post Bancul începutului de săptămână | „Nu vreau injecții! Nu le suport” appeared first on Cancan.