Produsul de la Kaufland care e aproape gratis. Milioane de oameni îl consumă, iar prețul lui a scăzut cu 25 la sută

19:10

În luna ianuarie a acestui an, Emily Burghelea a devenit mămică pentru a doua oară. Tânăra a adus pe lume un băiețel, iar micuțul Damian îi dă mari bătăi de cap proaspetei mămici. Acesta s-a […] The post Emily Burghelea, strigăt de disperare din cauza băiețelului ei. „Nu știu ce să ne mai facem”. Ce probleme are micuțul appeared first on Cancan.