Primele declarații ale Magdalenei, presupusa iubită a lui Dinu Maxer: ”Nu avem de ce să ne ferim”

23:50

Andra s-a afișat pe scena de la „Românii au talent” cu câteva kilograme în plus, iar gestul său de a-și acoperi burta cu mâna a dat naștere la primele zvonuri că ar fi însărcinată. CANCAN.RO […] The post Misterul a plutit până acum! Andra a făcut dezvăluirea, pentru CANCAN.RO! E însărcinată? ”Nu aș putea să mint…” appeared first on Cancan.