Ce a pățit o femeie după ce a cumpărat o caserolă cu struguri, din supermarket. Când a ajuns acasă, să cadă din picioare. Ce era înauntru, de fapt

10:50

Nicio zi nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de râs. Așa că am pregătit un banc care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai […] The post BANCUL ZILEI | De ce a făcut-o Dumnezeu pe Eva, de fapt appeared first on Cancan.