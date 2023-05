Relația Adriana Bahmuțeanu-George Restivan depinde de acest obicei bizar: „Și la 100 de ani trebuie să îl faci”

12:40

Eduard Dragu Sălăgean, unul dintre concurenții de la emisiunea „Românii au talent”, a fost umilit după apariția sa la Pro TV. Adolescentul a mărturisit că a fost ținta bullying-ului, din cauza faptului că este autist. […] The post Finalist Românii au talent, scuipat și batjocorit de colegi! Adevărul a ieșit la iveală chiar în timpul ultimului act al show-ului de la ProTv appeared first on Cancan.