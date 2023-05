Muzica românească e în doliu. Mircea Drăgan, compozitorul vedetelor pop, s-a stins din viață

13:10

Srdjan Luchin (37 de ani) a fost unu jucător important la Dinamo în perioada august 2011 – ianuarie 2014. Fostul fundaș central a făcut recent câteva dezvăluiri incendiare din vestiarul formației din Ștefan cel Mare. […] The post Incidente incredibile în vestiarul lui Dinamo. Doi fotbaliști s-au luat la bătaie și au fost cu greu despărțiți appeared first on Cancan.