Amenzi de peste 71.000 lei, date după incidentele de la meciul Dinamo - CSA Steaua

17:10

Cum arată opera secolului 21 pe librete inspirate de realităţi actuale puteţi descoperi în spectacolul „Opera in Your Pocket” din 21 mai 2023, ora 17.00, de la ARCUB – Hanul Gabroveni. Un proiect-pilot iniţiat de Goethe-Institut şi jucat în premieră anul trecut, „Opera in Your Pocket” este prezentat, de această dată, în variantă de concert şi marchează deschiderea celui mai important festival de muzică contemporană din România, Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi de la Bucureşti.