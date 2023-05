Profesorii intră în grevă de avertisment, în intervalul 11:00 – 13:00. Motivul pentru care își întrerup activitatea astăzi, 17 mai. Ce se va întâmpla pe 22 mai 2023

18:00

Ziua nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonista de astăzi este o doamnă ce […] The post BANC | O femeie e oprită în trafic de un polițist: „Permisul, vă rog!” appeared first on Cancan.