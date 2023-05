Dieta vedetelor de la Hollywood | Ce regim țin divele pentru a slăbi rapid și eficient

22:10

Rona Hartner a preferat mereu să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor, așa că puțini sunt cei care știu că artista are o fiica. La cei 15 ani, Rita își face mama mândră […] The post Rona Hartner, decizie radicală. Ce se întâmplă cu fiica artistei: „Va veni cu mine peste tot” appeared first on Cancan.