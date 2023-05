E anunțul momentului! Când încep filmările pentru America Express. Data exactă la care concurenții vor pleca în marea aventură

23:50

O clipă nu stă locului Cătălin Măruță! E aglomerat până peste cap, dar îi și place. Are proiectele sale pe care le vrea, musai, duse cu bine până la capăt. Dincolo de emisiunea pe care […] The post Cătălin Măruță s-a întâlnit în buricul Capitalei cu femeia: s-a pus la masă și i-a spus tot! appeared first on Cancan.