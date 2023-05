Bayern Munchen intră în bătălia pentru jucătorul vânat de Arsenal și de Chelsea

13:50

Fostul mijlocaș Blagoy Georgiev, acum în vârstă de 41 de ani, a câștigat ediția 2023 a reality-show-ului Survivor Bulgaria.Sezonul 7 al show-ului Survivor Bulgaria are ca învingător un ex-fotbalist. Este vorba despre Blagoy Georgiev, fost mijlocaș retras din activitate la începutul lui 2018.Blagoy are un CV important, cu echipe precum Deportivo Alaves, Steaua Roșie Belgrad, Terek Grozny și Rubin Kazan, plus 49 de meciuri și 5 goluri pentru naționala Bulgariei. ...