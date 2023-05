Bebeluș găsit mort, aruncat într-o punga din plastic. Ce au spus rudele ca sa ascundă moartea copilului

Polițiștii din Dolj au fost aproape o zi întreaga in alerta după ce un bunic a reclamat ca nepotul sau, in vârsta de 7 luni, dispăruse din pătuțul in care dormea. Cercetările au scos la iveală o poveste halucinantă.

