I-am făcut calculul final! Câți euro primește Ștefania Stănilă din partea Pro TV, pentru cele 20 de săptămâni la Survivor 2023

14:30

Patronul unei firme de transport din Arad este implicat într-un scandal de proporții. Mai mulți șoferi îl acuză că și-ar fi bătut joc de ei, le-ar fi oprit din salarii, iar în momentul în care […] The post Cum și-a bătut joc un patron din Arad de șoferii săi! Le-a plătit salariile în monede și hârtii de 1 leu appeared first on Cancan.