Avertismentul NASA dă fiori întregii planete. Cât timp avem la dispoziție să ne salvăm de o catastrofă

17:10

Daniel Onoriu nu a divorțat încă de fosta parteneră, însă este pregătit să facă pasul cel mare alături de altă femeie. Pilotul de raliuri trăiește o frumoasă poveste de dragoste și deja a cerut-o în […] The post Daniel Onoriu vrea să se însoare, chiar dacă nu e divorțat. Pilotul de raliuri are o nouă relație: „Am cerut-o de soție” appeared first on Cancan.