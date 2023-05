Un fost ambasador al SUA în România a plătit o sumă fabuloasă pentru o biblie de peste 1.000 de ani

Codexul Sassoon, despre care se crede că datează dintr-o perioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea, a fost achiziționat de către American Friends of the ANU - Museum of the Jewish People, relatează NY Times.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)