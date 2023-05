Maria Guardiola, entuziasmată » A văzut City - Real de pe stadion și a transmis un mesaj răspicat

12:20

Fabio Capello (76 de ani), fostul mare antrenor, este de părere că Inter Milano nu are nicio șansă împotriva lui Manchester City, în finala Champions League.Ultimul act al Ligii are loc pe 10 iunie, la Istanbul. Inter a ajuns în finală după 3-0 la general cu AC Milan, City după 5-1 în dublă manșă cu Real Madrid. Capello, câștigător de UCL cu Milan, crede că echipa lui Guardiola e mare favorită cu Inter.Fabio Capello: „Inter nu are șanse. ...