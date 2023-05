„Vampirii” nocturni din casa ta. Electrocasnicele care trebuie scoase din priză peste noapte

08:10

Competiția Survivor România se află pe ultima sută de metri. În curând telespectatorii vor afla cine este marele câștigător al concursului. În acest moment, în joc au mai rămas 5 concurenți, după ce Ștefania Stănilă […] The post I-am făcut calculul final! Câți euro primește Ștefania Stănilă din partea Pro TV, pentru cele 20 de săptămâni la Survivor 2023 appeared first on Cancan.