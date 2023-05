Dezvăluiri în premieră despre soția lui Shurubel de la Pro TV. “Eu nu știu cum a stat în relația asta”. Ce pățea Iulia în fiecare seară

09:20

Pentru mulţi dintre noi, titlul sub formă de întrebare ne face să zâmbim încă de la început, deoarece sensul expresiei este destul de limpede. Poate cineva din lumea sportului, un jucător de fotbal, de exemplu, […] The post „Și-a luat cartonaș galben” sau „a primit cartonaș galben”? Cum e corect şi de ce appeared first on Cancan.