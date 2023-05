Discuția cu Mourinho despre transferul la Inter l-a fascinat pe Rădoi: „ A fost fabuloasă! Nu degeaba i se spune «The Special One»”

18:10

Stelian Moculescu (73 de ani) va conduce din sezonul viitor echipa masculină de volei a clubului din Ștefan cel Mare, reputatul tehnician, care are în palmares 20 de titluri în Germania și o Ligă a Campionilor, nu a mai antrenat până acum o echipă de club din RomâniaEchipa masculină a clubului Dinamo are 19 titluri de campioană în palmares, dar ultimul a fost cucerit în 1995. Are trei Cupe ale Campionilor, ultima în 1981. ...