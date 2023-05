David Popovici, prins într-un mega-scandal! Comportament revoltător sub ochii mamei lui: ”Șterge imediat filmarea!”

14:00

Este al doilea an consecutiv în care Vodafone România este ”Best in test” în topul celor mai valoroase companii. Performanța rețelei este o consecință a investițiilor permanente pe care compania le face de ani de […] The post Ce se întâmplă cu abonații Vodafone din România. Clienții celorlalte rețele din piața autohtonă au toate motivele să fie indvidioși appeared first on Cancan.