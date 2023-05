Cât au plătit Antonia și Alex Velea pentru o noapte la Palazzo Versace. Cei doi au cheltuit o avere pentru mini vacanța din Dubai

21:10

O angajată în IT și-a dat șeful în judecată pentru hărțuire sexuală. Totul s-a întâmplat după ce femeia a crezut că folosirea semnelor „xx", „yy" și „????" aflate într-un e-mail, în care patronul solicita anumite […]