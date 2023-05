La un pas de tragedie! Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident cumplit în Capitală

07:20

Banc. E vineri, deci vă încântâm, încă de dimineață, cu bancuri alese! O femeie și un bărbat stau de vorbă, pe Messenger. Ea îi spune lui să își schimbe poza de la profil, pe Whatsapp, […] The post BANC | „Iubire, să-ți schimbi poza de pe Whatsapp, nu vreau să am probleme cu soțul meu” appeared first on Cancan.