Fierbe Liga 1 pe MaxBet.ro! MaxCote pe Finala Campionatului

18:30

Printre motivele prin care Dan Petrescu (55 de ani) justifică rezultatele sub așteptări ale lui CFR Cluj din acest sezon se numără și volumul mare de meciuri jucate de echipa sa. Pentru a-și întări ideea, „Bursucul” a apelat la o comparație cu AS Roma, proaspătă finalistă în Europa League.Eliminată în semifinalele Cupei României și în barajul pentru optimile Conference League, plus aflată în imposibilitatea de a termina sezonul de campionat mai sus de locul 3. ...