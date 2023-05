Casa Albă a anunțat în ce condiții va primi Ucraina avioane F-16 de la aliații NATO

11:00

Maria Panait are 26 de ani și îi calcă pe urme mamei sale, Liza Panait. Creatoarea de modă are trei copii, însă cea mică a urcat de nenumărate ori pe podium în prezentările sale. Zilele trecute tânăra a vorbit despre relația cu mama ei, pe plan profesional. „Nu e mama mea în culise. Am emoții […]